Agrilocal : un chèque de 4 500 € au restaurant du collège Les Trois-Rivières de Verdun-sur-le-Doubs pour encourager le « bien-manger »

A l’occasion de la semaine du goût du 7 au 13 octobre, Mathilde Chalumeau conseillère départementale déléguée aux collèges, et Frédéric Brochot, vice-président chargé de l’agriculture et de l’alimentation, ont remis un prix au collège Les Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs pour son active utilisation de la plateforme Agrilocal.

Manger mieux en privilégiant les productions locales, c’est l’objectif visé par le Département à travers son choix d’adhérer à la plateforme Agrilocal, un moyen de mettre en relation les producteurs locaux et les acheteurs publics ayant une mission de restauration collective (collèges, maisons de retraite, etc.). Afin d’inciter les établissements scolaires à privilégier ce circuit-court, le Département a décidé cette année de remettre un prix au collège le plus « performant », et surtout un chèque de 4500 € correspondant à la moitié de ses dépenses pour les repas.

Parmi les 18 collèges qui ont participé et passé des commandes via Agrilocal pour un montant total de plus de 41 000 €, c’est le collège des Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs qui est sorti du lot avec plus de 10 000 € de commandes passées lors de l’année scolaire 2018-2019.

Jeudi, Mathilde Chalumeau et Frédéric Brochot ont remis un trophée et le chèque à l’équipe de restauration, et adressé leurs félicitations et encouragements au nom du Président André Accary.

C’est une grande satisfaction pour le Département qui permet, avec ce concept Agrilocal, de soutenir les producteurs locaux volontaires en valorisant leurs productions et en générant des revenus complémentaires pour leurs exploitations. Pour les élèves, c’est un bon moyen aussi de l’éduquer à mieux manger en valorisant les filières courtes.