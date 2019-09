L'Appel à la vigilance sur la divagation des animaux d'élevage toujours d'actualité en Saône et Loire

Pour la deuxième année consécutive, notre région est marquée par la sécheresse et une canicule estivale qui assèche les herbages. Depuis plusieurs semaines, les éleveurs s'organisent au quotidien, non sans difficultés, pour approvisionner leurs cheptels en eau et en fourrage. Malgré cela, les animaux recherchent naturellement une nourriture plus verte. Ils commencent par brouter les feuilles des haies et, par manque d'humidité, ces clôtures naturelles, fragilisées, représentent des obstacles de moins en moins solides face à leur détermination.

Les interventions des gendarmes et des particuliers, afin d'endiguer les divagations d'animaux, sont en augmentation. Mais, heureusement, peu d'accidents sont encore à déplorer. Cette situation n'occulte ni la responsabilité de certains agriculteurs en matière d'entretien ni celle des promeneurs qui oublient, parfois, de refermer les enclos après leur passage.

Nous appelons donc à la plus grande vigilance les éleveurs, afin qu'ils prennent les précautions nécessaires pour éviter que leurs animaux franchissent les clôtures et certains promeneurs pour qu'ils fassent preuve de plus d'attention et de sérieux.

Nous demandons également aux automobilistes de redoubler de vigilance, de jour comme de nuit, sur nos routes de Saône-et-Loire. Nous invitons chacun et chacune d'entre vous à signaler la présence d'animaux sur la route en avertissant la ferme la plus proche, dans la mesure du possible, et, en composant le 17.

Les agriculteurs et les Gendarmes du Groupement de Gendarmerie Départementale de Saône-et-Loire, dans un souci de sécurité des personnes et des animaux, vous remercient par avance de votre vigilance accrue.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une belle saison estivale et de bonnes vacances.