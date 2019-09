Laurence BORSOI, conseillère départementale de Saône et Loire annonce sa démission

Communiqué de presse

Montcenis, le 10 septembre 2019.

Comme la loi le prévoit, je viens d’informer par courrier le Président du conseil départemental de ma démission du mandat de conseillère départementale du canton le Creusot 1, que j’assume depuis avril 2015.

En accord avec Evelyne Couillerot et Violaine Gillet, co-présidentes du groupe gauche 71 auquel j’appartenais, cette démission intervient pour des questions de santé. Faisant face à une fatigue persistante, je considère ne plus être dans les conditions requises pour porter pleinement les engagements conférés à ce mandat. Il est également inconcevable pour moi de continuer à en percevoir les indemnités sans en remplir pleinement la charge.

Je tiens à saluer les habitant-e-s de ce canton et plus largement ceux de Saône et Loire et j’espère avoir servi au mieux notre territoire au sein de l’institution départementale.

Je veux aussi remercier les élu(e)s du Groupe Gauche 71, l’ensemble de la représentation départementale, les services de cette collectivité ainsi que toutes les personnes qui m’ont permis d’exercer cet engagement public passionnant et exigeant.

Comme le prévoit également la loi, ma remplaçante élue en 2015, Sylvie Lecoeur, prendra immédiatement le relais pour ce mandat, aux côtés de Bernard Durand, mon binôme depuis 2015 avec lequel j'ai beaucoup apprécié travailler au service des habitants et du territoire.

Laurence BORSOI