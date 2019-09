Le Maire et la commune demain : venez débattre du projet de loi Engagement et proximité avec Cécile Untermaier et Jérome Durain

Réunion publique le 16 septembre à Sennecey le Grand.

Les maires ont longtemps été des élus à part dans la République : plus impliqués dans le quotidien, moins indemnisés, davantage aimés que d'autres élus, ils sont cependant de moins en moins épargnés par le mouvement de défiance qui touche les députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux et autres ministres. Le Gouvernement présente un projet de loi visant à une meilleure reconnaissance de l'engagement du Maire et de la place de la commune.



Cet été, plusieurs faits divers visant des élus municipaux nous ont tous beaucoup inquiété. Certains maires annoncent d'ailleurs qu'ils ne se représenteront pas l'an prochain. Sans sombrer dans le catastrophisme, et même si de nouveaux élus feront leurs débuts après les prochaines élections municipales, de très nombreuses questions nous viennent à l'esprit quand on aborde le sujet de l'engagement municipal. Souhaitez-vous davantage de protection pour les élus ? Ou plus de moyens pour les communes ? Comment préserver le rôle central de la commune au sein de grandes intercommunalités ? N'hésitez pas à venir débattre de ces thématiques avec nous,

Lundi 16 septembre à 18h30

Salle Bauffremont

Sennecey le Grand (place de l'Eglise)

Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire

Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire