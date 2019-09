Des feux de broussailles en nombre ce jeudi après-midi en Saône et Loire

Les sapeurs pompiers sont fortement sollicités ces dernières heures compte tenu de plusieurs départs de feux.

Depuis ce jeudi matin, les appels se multiplient pour signaler des départs de feu sur plusieurs secteurs de Saône et Loire. Ce matin, une vingtaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés avec 6 véhicules à Saint Berain sous Sanvignes pour un feu de broussailles proche de sapins. En milieu d'après-midi, alors que le vent se levait, des départs ont été signalés à Autun avec 27 sapeurs-pompiers et huit véhicules, à Essertenne avec neuf sapeurs-pompiers et quatre véhicules, à Baudrières avec 5 sapeurs-pompiers et 2 véhicules. Des feux qui viennent s'additionner aux nombreux constatés sur la journée de mercredi.

L.G