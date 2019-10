Le soutien du Président du Conseil Départemental de Saône et Loire aux sapeurs-pompiers

Au lendemain de la mobilisation des sapeurs-pompiers à Paris notamment, André Accary a tenu à apporter son soutien aux soldats du feu.

"Les retours dans la presse à propos de la manifestation des pompiers hier à Paris ne peuvent laisser personne indifférent.

Le pompier, c'est celui où celle qui nous porte secours, qui prend des risques pour sauver des vies, qui intervient dans l'urgence.

Aujourd'hui face à leurs revendications légitimes (besoin de renforcer les effectifs professionnels et volontaires pour répondre aux interventions relevant de plus en plus du transport de personnes que de l'urgence, inquiétude face au projet de loi de transformation de la fonction publique, ...), les pompiers dénoncent également les agressions dont ils sont victimes de plus en plus souvent (près de 1300 recensées depuis le début de l'année).

Comment rester insensible à ce qu'est aujourd'hui le quotidien de nos soldats du feu, comment dans ces conditions, encourager l'engagement de nouvelles recrues, comment accepter les affrontements d'hier entre deux corps censés assurer notre protection et notre sécurité ?

En tant que président du SDIS 71, je tiens sincèrement à assurer tout mon soutien aux sapeurs pompiers volontaires et professionnels du Département de Saône-et-Loire et de la France entière".