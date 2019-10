Rejoignez les bénévoles de la Banque Alimentaire de Bourgogne

La Banque Alimentaire, antenne de Châtenoy-le-Royal a besoin de vous pour renforcer l’équipe de bénévoles qui collecte, distribue, accompagne et lutte contre le gaspillage sur tout le département de Saône-et-Loire.

La Banque Alimentaire de Bourgogne dont son antenne pour le département de Saône-et-Loire est basée à Châtenoy-le-Royal, 9 rue de la Guerlande, est une association Loi 1901, labellisée « Entreprise solidaire d’utilité sociale ». Elle a pour mission principale d’aider l’homme à se restaurer, un vaste programme, qui contribue à l’amélioration de la Santé, encourage la réinsertion sociale et en favorise le respect de la dignité humaine, en partenariat avec des partenaires sociaux.

Comme le précise de responsable d’Antenne départementale, Jean-Pierre Chovonziak : « L’aide alimentaire est une porte d’entrée vers l’inclusion sociale et ce grâce aux collectes auprès de grandes surfaces et de l’industrie agro-alimentaire, pour ensuite distribuer après triage et préparation auprès des 154 épiceries sociales, CCAS et associations d’aide alimentaire, des partenaires qui se chargent ensuite de distribuer ces denrées aux bénéficiaires selon des critères établis par les travailleurs sociaux. »

Trois sources de collectage

Le dépôt de Châtenoy-le-Royal sert ainsi de « grossiste » pour ses partenaires. En effet environ 61% des produits proviennent de « la ramasse ». Des produits sains et consommables qui sont issus des plate-formes des Grandes Surfaces ou de l’industrie agro-alimentaire et qui pour diverses raisons, mais toujours consommables, n’ont pu être mis en rayons dans les magasins.

La Banque Alimentaire reçoit des dotations de l’Union Européenne et de l’Etat Français, de l’ordre de 29%, en général se sont des produits dits « secs » et non périssables à court terme tels que farine, riz, pâte, huile, etc. lesquels sont la base de l’alimentation.

Et le troisième point est le fruit de la Collecte Nationale qui a lieu au cours d’un week-end de novembre, dans tous les supermarchés, supérettes et autre « market » locaux du département. Cette collecte représente 10% des approvisionnements.

Tout un schéma social qui s’inscrit dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a eu sa Journée Nationale de prise de conscience, ce mercredi 16 octobre 2019, l’occasion pour l’Antenne de Châtenoy-le-Royal d’ouvrir ses portes et faire découvrir son travail.

Des moyens humains et techniques

Au total ce sont de l’ordre de 450 tonnes de produits collectés et redistribués ce qui représente un équivalent de 900 000 repas sur le département 71 (Source 2017). Des ressources qui représentent une valeur mercuriale de 1 440 000 €, à laquelle s’ajoute la valorisation du bénévolat, en équivalent temps plein, pour un montant de 240 000€. Ce recours au bénévolat permet, pour 1€ dépensé, de distribuer l’équivalent de 12€ de nourriture.

Sur la Bourgogne ce sont 160 bénévoles qui travaillent sur quatre sites, sachant que les horaires pratiqués se situent du lundi au vendredi de 8h du matin à 13h, heure de fermeture des locaux.

Sur Châtenoy-le-Royal ce sont 62 bénévoles et deux salariés qui travaillent au sein d’un entrepôt de 1000 m2, équipés de trois chambres froides et une négative sur environ 150 m2. Des chambres qui accueillent les produits frais tels que viandes, légumes et fruits stockés après triage et près à être distribuer aux partenaires.

Une petite flotte automobile de trois camions frigo et deux fourgons pour les ramasses et livraisons, un chariot élévateur et 80 mètres d’étagères de rangement ( racks) pour recevoir les produits sur palettes.

Une véritable petite entreprise de bénévoles dont les valeurs fondamentales sont le partage, le don, la gratuité, le bénévolat, le mécénat et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Aidez et rejoignez la Banque Alimentaire

Tout le monde peut aider la Banque Alimentaire, par un apport financier ou par le bénévolat.

Vous êtes une entreprise qui développe une politique de Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE) pour pouvez devenir mécène, soit sous forme financière ou sous forme de compétences ou de prestation.

Du coté des collectivités, représentées pour cette Porte Ouvertes 2019 par Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Isabelle Dechaume vice-présidente du Conseil Départemental et Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, en apportant des subventions.

Ou encore un Club Service afin d’appuyer et soutenir encore plus l’action de la Banque Alimentaire.

Vous êtes retraités dynamique, vous êtes actifs, vous avez une ou plusieurs demi-journées de disponible par semaine, mais surtout vous souhaitez vous rendre utiles en donnant de votre temps, la Banque Alimentaire recherche pour son Antenne de Saône-et-Loire de Châtenoy-le-Royal, des bénévoles pour la préparation des commandes, pour être chauffeur livreur ou éventuellement dans l’administration en particulier un opérateur en informatique. Alors n’hésitez pas rejoignez la Banque Alimentaire et sa sympathique équipe de bénévoles.

JC Reynaud

Pour contacter la Banque Alimentaire de Bourgogne

Antenne de Saône-et-Loire

Zone Verte

9 rue de la Guerlande

71880 Châtenoy-le-Royal

tel : 03 85 43 64 02 ou 06 01 09 41 88

mail : banquealimentaire71@gmail.com