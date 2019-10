Prix Lamartine de l'Assemblée des Départements de France : Jérôme Fourquet et Denis Lalanne lauréats

Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des Départements de France, et l’écrivain Denis Tillinac, président du jury, ont remis ce mardi 22 octobre au soir à Paris le prix Lamartine à deux lauréats prestigieux : Jérôme Fourquet auteur du best-seller « L'archipel français » et Denis Lalanne, ancien journaliste pour « Dieu ramasse les copies ».

Hervé Reynaud, conseiller départemental délégué à la culture, représentant le président du Département de Saône-et-Loire André Accary, et Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, assistaient ce mardi soir à Paris à la remise du Prix Lamartine, aux côtés d’autres personnalités issues du monde des lettres et de la politique.

Créé l'année dernière, ce prix littéraire récompense chaque année des auteurs pour leur ouvrage contribuant au rayonnement des Départements. Il porte son nom en hommage à Alphonse de Lamartine, écrivain et poète pour qui « le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page ». Rappelons qu'il fut aussi un grand homme politique : conseiller municipal de Mâcon, président du Conseil Général de Saône-et-Loire, député et ministre des Affaires étrangères. Une vie bien remplie largement mise en lumière cette année en Saône-et-Loire, et tout particulièrement dans le Mâconnais, à l’occasion du 150e anniversaire de sa mort.

C’est dans ce contexte que les deux Saône-et-Loiriens ont pu féliciter les deux lauréats Jérôme Fourquet et Denis Lalanne.