Derby 100% Ouest-africain pour la finale de la Coupe de la diaspora à Chalon-sur-Saône

Samedi après-midi, avait lieu la finale de la Coupe des nations de la diaspora africaine, organisée au Plateau Saint-Jean. Détails et retour en images avec Info Chalon.

En fin d'après-midi, avait lieu le dénouement de l'évènement sportif qui avait lieu au Plateau Saint-Jean. En effet, point d'orgue de la 2ème journée socio-culturelle de l'association Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté (D.A.B.F-C).



Après les phases de poules et des quarts de finale qui ont eu lieu le samedi 29 juin et les demi-finales, un peu plus tôt dans l'après-midi, qui ont permis de dégager les noms des deux finales. À savoir, les Lionceaux de la Téranga (Sénégal) et le Petit Sily national (Guinée), une équipe venue de Mâcon.



Les sélections du Sénégal et de Guinée avaient respectivement comme capitaine, Ismael Diakité et Mohammed Kourouma.



Deux équipes avec le même niveu de jeu qui ont tenu en haleine tous leurs spectateurs tant le match était haletant. Après des prolongations qui se soldèrent par le nut des deux côtés,c'est finalement Axel Lacroix, 16 ans, gardien de but de la sélection sénégalaise qui donne la victoire en arrêtant la balle lors des tirs au but.



Les coupes des deux finalistes ont été remises en présence de Guy Tibé, président de l'association, Jacques Morin, conseiller municipal, Adèle Masengo, représentante des femmes au sein de l'association organisatrice de l'évènement et David Mayingila, président d'Afrique Terre des Hommes (ATDH) et vice-président de D.A.B.F-C.



«On a bien joué, il fallait un vainqueur, voilà tout! L'ambiance était sympa et malgré la défaite, on regrette rien!», nous dit le capitaine guinéen beau joueur, pas mécontent de la performance de son équipe.



Un bel état d'esprit et une sacrée leçon de fair play!



Cela promet une prochaine édition de la Coupe des nations de la diaspora africaine sous le signe de la bonne humeur et du vivre ensemble comme l'appellent de leurs vœux les organisateurs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati