C'est la rentrée pour les Rock Cheerleaders de Chalon s/Sâone

le recrutement débute dès à présent…

Une nouvelle section pour encore plus de Cheerleaders Chalonnaises. L’association des Rock Cheerleaders recrute en ce début de saison des nouveaux membres à partir de 8 ans.

Les Rock Cheerleaders a été créé en 2017. L’association a vite connu un fort succès, si bien que l’année dernière le nombre maximum d’inscriptions avait été atteint dès le premier entraînement. Fort de cet engouement, la présidente épaulée par ses coachs et aidée par les élus des sports ont œuvré pour palier à cette ascension du club en trouvant un troisième créneau, pour les plus jeunes.

LITTLE ROCK : 8-9 ans (né en 2010 et 2011) : Entraînements jeudi 18h à 19h30 Salle de Lutte (rue de la Paix)

TEEN ROCK : 10-12 ans (né en 2007 – 2008 – 2009) : Entraînements vendredi 18h – 19h30 Gymnase Saint Laurent (sur l’île, près des Chavannes)

ROCK STARS : + 13 ans (né (e) en 2006 et avant) : Entra înement jeudi 20h00 – 21h30 et dimanche 19h – 21h Salle de judo rue de la Paix à Chalon

Rappelons que le cheerleading regroupe plusieurs disciplines (danse, acrobaties avec portés et pyramides et du tumbling) et qu’il peut être pratiqué aussi bien par des femmes que par des hommes. Vous serez entraînés par des coachs diplômées et ambitieuses. Elles vous apprendront les bases de la discipline et vous ferons progresser au fur et à mesure de l’année. Les débutant(e)s sont acceptés

En animation et/ou en compétition, intégrez l’équipe phare de Chalon qui a animé l’arrivée de la 7e étape du Tour de France le 12 juillet dernier. Les Rock cheerleaders s’entraînent toute l’année afin de proposer des démonstrations de qualité lors d’événements sportifs, caritatifs ou culturels. Sport de compétition, le cheerleading a aussi ses rencontres nationales et internationales : les Rock cheerleaders se déplacent une fois par an à Lyon pour représenter la ville de Chalon face à des équipes venant de la France entière.

Venez découvrir la discipline du cheerleading lors de plusieurs passages des Rock cheerleaders au Forum de la vie associative et sportive : samedi 7 septembre au Parc des expositions. Démonstrations au gymnase du Colisée à 11h15 et 15h55

Vous pourrez aussi rencontrer l’équipe encadrante et les entraîneurs qui répondront à toutes vos questions à leur stand.

Renseignements : Présidente/coach Isabelle DRUHOT : 06-12-97-88-90

Mail : rockcheerchalon@gmail.com Les Rock Cheerleaders de Chalon sur Saône