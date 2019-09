Volley Ball Club Chalonnais : Pas simple avec un budget serré!

l'assemblée générale du club avait lieu ce vendredi soir à l'espace Jean Zay…

Ce vendredi soir, salle 1901 de l'espace Jean Zay se tenait l'assemblée générale du volley club chalonnais. C'est devant une audience moyenne et en présence de Phillipe Finas, adjoint au maire, chargé des sports de la ville de Chalon, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des équipements sportifs d'intérêt communautaire que s'est déroulée cette assemblée.

C'est le président Pierre Mamessier qui entamait les hostilités avec le rapport moral, rapport d'activité avec la participation du club à plusieurs manifestations, Plateau sport et tout récemment Plateau plage, caravane des sports et forum du sport, mais aussi le calendrier de l'avent à l'école de volley, le tournoi des Rois et le tournoi de l'Ascension. Il évoqua les résultats sportifs, avec le maintien de l'équipe nationale 2 masculine à ce niveau, la montée en nationale 3 de l'équipe prénationale féminine. Toutes les équipes furent passées en revue. Il souligna la création d'une section baby volley. Le rapport financier était présenté par Emmanuel Prudon. A notter l'embauche d'un deuxième salarié au club avec Khaled Kessai qui s'occupera du développement et de l'encadrement.

Après le départ de plusieurs joueurs de l'équipe phare, il fallait recruter. Le seul moyen, trouver un emploi à ceux qui ont frappé à la porte du club. On note quatre recrues pour les masculins avec Nikita Stepnov, Etienne Lemoigne, Nils Gourlaouen et le quatrième et non des moindres l'arrivée de Florian Kilama, 37 ans, 1,84 m, réceptionneur/attaquant, totalisant 34 sélections en équipe de France.

Côté féminine, une seule recrue en la personne de Lydia Oulmou, 33 ans, 1,86 m, centrale. Elle apportera toute son expérience à l'équipe féminine qui évoluera en nationale 3. Un seul objectif pour ces deux formations : le maintien.

L'assemblée s'est terminée par l'élection du Bureau avec la réélection des deux sortants, Pierre Mamessier, le président et Pierre Laurent, vice-président. Emmanuel Prudon, trésorier, Elodie Sangoy, secrétaire, Jeanne Thirard, secrétaire adjointe, Laurent Anselmet, Jack Bugnot, James Jamet et Claire Saive complètent le bureau.