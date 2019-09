Billard Club Chalonnais : Le club se porte bien !

l'assemblée générale avait lieu salle Gambey à Chalon…

L'assemblée générale du Billard Club Chalonnais se déroulait à la salle du club, ce mercredi soir en présence de Philippe Finas Adjoint au maire, chargé des Sports et de Thierry Thevenet président de l'Office Municipal du Sport de Chalon. Le président James Mercier remercia tous les membres du club présents à cette assemblée en souhaitant la bienvenue aux nouveaux sociétaires. Suite à la participation au Forum du Sports avec une journée porte ouverte qui a suivi, le club a enregistré six nouveaux adhérents qui avec les 47 licenciés mettraient le club au premier rang de la Ligue Bourgogne Franche-Comté. Le club, c’est aussi une école de billard pour les jeunes le mercredi encadré par James Mercier, et des cours Adultes le lundi soir encadré par Eric Soler moniteur d’état avec à Chalon avec le passage des diplômes de Bronze, d'Argent et d'Or. Le club a accueilli dans le cadre des pass’ vacances d'été des jeunes de St Rémy. Concernant les réceptions amicales, la soirée beaujolais et galette des rois. Pour l'année sportive : plusieurs tournois, finale de district, finale de Bourgogne avec en fin de saison l'organisation pour la 1er fois et qui sera reconduit l'année prochaine, d'un Open 3 Bandes. Remerciements à tous les membres du club qui participent au nettoyage de la salle régulièrement. Le Président James Mercier donnait rendez-vous à tous pour une nouvelle saison. Cette assemblée générale s’est terminée autour du verre de l’amitié.