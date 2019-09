Samedi 5 octobre : C'est la Journée Nationale de la Marche Nordique

au lac des Prés St Jean (avenue Edouard Herriot) à Chalon…

Ce samedi 5 octobre a lieu la Journée Nationale de la Marche Nordique. Cette journée est organisée par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme, sous couvert de la Fédération Française d'Athlétisme en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie. Cette marche est accessible à tous. Il suffit de venir participer à cet évènement et marcher avec nous. Plus vous serez nombreux et plus la FFA versera d'argent à la Fédération Française de Cardiologie. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Regroupement : annexe de la maison de quartier des Prés St Jean (zône de jeux). Renseignements auprès de Pascal Surdon au 06.26.31.92.69