Yacht Club Chalonnais : Dernière manche du challenge départemental voile Jeunes

c'était ce samedi à Chalon…

La dernière manche du challenge départemental de voile s'est déroulée ce samedi à Chalon s/Saône dans le magnifique cadre de la Roseraie où se trouve le Club de Voile du Yacht Club Chalonnais.

Dix concurrents étaient au départ dont six adultes en double sur trois bateaux Déclic et quatre jeunes sur bateaux Optimist. Un départ sous la pluie qui laisse place très vite à une accalmie et un soleil réconfortant. Les concurrents ont dû composer avec un vent très faible. A leur retour, à l’odeur de crêpes et chocolat chaud, les jeunes compétiteurs appontèrent rapidement.

Optimist :

1) Gilles (Mâcon) 2) Jade (Mâcon) 3) Sarah (Mâcon) 4) Corentin (Le Creusot)

Déclic :

1) Julie/ Lucas (Le Creusot) 2) Philippe/Sébastien (Mâcon) 3) Louise /Bénédicte ( Mâcon)

Au classement général, Mâcon remporte haut la main le challenge 2019. La remise des récompenses a eu lieu dans la convivialité, au club house du club en la présence du Président Dominique Girard, de François Millet du Yacht Club Le Creusot qui a donné les résultats de ce Challenge et des nombreux bénévoles qui ont oeuvré à la réussite de cette belle compétition. Michel Fayard, Président du Comité départemental de Voile, absent exceptionnellement pour cause de participation à des compétitions extérieures, a tenu à exprimer ses remerciements et félicitations à tous les jeunes compétiteurs et leurs encadrants.