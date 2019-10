L'équipe chalonnaise a terminé 3e au classement général. Une petite fierté pour ces amoureux inconditionnels de ces deux roues historiques.

Le Vespa Club Chalonnais a participé au rallye de régularité Paris Nice ( entre Paris et Nice ! ) organisé par le Vespa Club De France avec des équipages venu de toutes l’Europe. 115 Vespa étaient au départ de Versailles avec une pause à la fameuse station de Bel Air avant d'emprunter la Route Napoléon et d'arriver à Nice. L'équipe 33 constituée de Frédéric Lepron sur une Vespa 1956, Thierry Pasquelin sur une Vespa 1965 et Alberic Forget sur une Vespa 1974 s'est classée à la 3e place de la course avec seulement 14 minutes de retard sur le timing imposé par l'organisation sur une distance de 1000 kilomètres. Petite fierté pour nos Chalonnais qui n'ont connu aucune panne tout au long de cette course.

