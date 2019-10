Le Ring Olympique Chalonnais tenait une importante réunion ce matin

Ce dimanche matin, avait lieu une importante réunion du Ring Olympique Chalonnais (ROC) destinée, entre autres, à préparer un gros événement à venir l'année prochaine. Plus de détails avec Info Chalon.

De 10 heures 30 à 12 heures 30, à la Salle Armand Langlais, ce matin, avait lieu une importante réunion pour le Ring Olympique Chalonnais (ROC).



Une réunion présidée par Saïd Fergani, président du club chalonnais de boxe anglaise et Marcel Martin, l'ancien président, en qualité d'observateur.



Nous apprenons qu'il y a, à l'heure actuelle, 110 licenciés au ROC.



Cette réunion était l'occasion de rappeler le rôle de chaque encadrant du club. Ainsi, Frédéric Lonjaret est l'entraîneur principal, également tuteur de Sabri Fergani et le seul habilité à accompagner les boxeurs et encadrer le staff, Mourad Gmiza s'occupe toujours de l'aéroboxe, Hocine Belhadj et Michel Pham sont les préparateurs physiques, Abdelillah Dati, Salah Chandoul et Emmanuel Deux, en plus de l'arbitrage, quant à eux, se chargent de l'handiboxe.



Notons que la vaidation acquise d'expérience (spécialité boxe anglaise) d'Abdelillah Dati, dans le cadre de sa professsion, est en cours. Et pour finir, Mounir Fergani, en qualité de bénévole, apprend les premiers gestes de secours.



Keelan Pham, jeune élite en boxe amateur, encadre les plus jeunes (6-17ans).



Marcel fait remarquer que le club n'a toujours pas de défibrilateur alors que le club accueillait des jeunes qui ont parfois un traitement lourd.



Saïd, de son côté, rappelait que le 20 octobre, c'est la date-butoir pour les engagements auprès de la fédération, que les travaux seront finis d'ici la mi-juin et que le ROC recherche toujours des sponsors et des mécènes. Il a aussi été question d'un calendrier du club, le dernier ayant paru en 1995!



Cependant, l'essentiel de la réunion concernait la rencontre du samedi 18 avril 2020 avec le Novara Boxe, club de boxe anglaise de la ville italienne de Novara (Piémont), jumelée avec Chalon-sur-Saône depuis 1970.



Il s'agit du plus gros événément pour le ROC à venir.



Samedi prochain, le club interviendra à l'occasion de la fête des Prés Saint-Jean avec son ring mobile.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati