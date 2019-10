Un vrai cyclo-cross comme on les aime!

ce dimanche après-midi du côté du lac des Prés St Jean à Chalon…

Ce dimanche après-midi, le VTT Loisirs chalonnais organisait un cyclo-cross au bout du lac des Prés St Jean. Souvent cette épreuve se déroule dans des conditions climatiques plutôt clémentes donc au final on se retrouve sur un circuit roulant. Ce dimanche, pas la même musique, le public a assisté à un vrai cyclo-cross avec de la pluie, de la boue, du vent, avec du coup un parcours lourd et propice aux glissades. Plus de 130 coureurs participaient aux différentes courses. Plus d'infos et photos à venir sur info-chalon.com

Par info-chalon.com, une 1ere série de photos de la course juniors et séniors