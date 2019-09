Beau succès pour la 10éme édition du vide-greniers des sapeurs-pompiers de St Loup de Varennes – Varennes-le-Grand.

Organisée ce dimanche 29 septembre sur le site de la caserne des pompiers, la manifestation a réuni plus de 130 exposants.

Ce rendez-vous annuel, toujours très prisé, attire de plus en plus de participants. De nombreux visiteurs se sont succédés tout au long de la journée. À 14 heures, on comptait déjà 1000 entrées.

Mais cette réussite n’est pas un hasard ! La météo fut particulièrement clémente et les belles affaires attendaient le chaland au coin de chaque stand. La gentillesse et la bonhomie des vendeurs participèrent aussi à la bonne humeur générale.

Cependant la clé du succès tint surtout aux vingt sapeurs-pompiers de ce centre de première intervention, épaulés par les anciens. Ils se sont clairement investis pour préparer et animer cette brocante. Pourtant il est évident que la complicité et les liens d’amitié, qui unissent ces femmes et ces hommes de cœur, furent essentiels pour la réussite de ce projet.

Les bénéfices de ce vide-greniers permettront notamment de financer les mutuelles des pompiers et l’arbre de Noël des enfants.

Les sapeurs-pompiers vous remercient pour votre participation et ils vous donnent rendez-vous pour la remise des calendriers les10 et 11 novembre.

P.REGENET