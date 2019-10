Le cabinet Santé et Bien-être de Varennes-le-Grand s’agrandit.

Madame Cornut, sophrologue, a rejoint Mme Guérin et Mme Ménevaut depuis le début du mois de septembre.

Implanté au cœur du bourg, ce cabinet a ouvert ses portes en octobre 2017 à l’initiative de Danielle Guérin.

Cette énergéticienne, accompagnatrice en mieux être, est aussi conseillère agréée en Fleurs de Bach.

Pendant une vingtaine d’années, elle fut au service des autres et au cœur de la relation humaine en tant que travailleuse sociale. Par exemple, pendant plus de douze ans, elle accueillit les personnes en difficulté grâce l’association mâconnaise « Le Pont ». Pour trouver un bien-être personnel, elle s’est longtemps intéressée aux pratiques énergétiques orientales, comme le Taï-chi et le Reiki. Elle étudia également les fleurs de Bach, ces élixirs floraux qui peuvent influer sur le corps et son ressenti. Séduite et convaincue par l’efficacité et la complémentarité de ces méthodes, elle décida d’amorcer une reconversion professionnelle. Elle choisit de se former pour aider les gens à aller mieux. « Ce projet s’est construit autour d’un désir profond et sincère de prendre soin d’autrui ». confie-t-elle. Après quelques années, sa clientèle s’est développée. Elle a donc créé le cabinet Santé et bien-être, situé rue du 8 mai à Varennes-le-Grand.

Danielle Guérin propose un rééquilibrage des énergies personnelles en ayant notamment recours au Reiki. Cette méthode holistique naturelle soulage les souffrances mais développe aussi la détente et la sérénité. Cette praticienne offre également un soin conseil personnalisé aux Fleurs de Bach.

En partenariat avec le Club Sport et Loisirs, elle anime aussi deux fois par mois, des ateliers collectifs qui permettent aux participants de réduire le stress, de renforcer la confiance et l’estime de soi.

La réflexologue plantaire, Geneviève Ménevaut, a rejoint le cabinet en septembre 2018.

Pendant quarante ans, elle fut secrétaire médicale puis manipulatrice en radiologie. Ensuite une formation de réflexologie l’a vraiment motivée et l’a convaincue d’exercer dans ce domaine. Elle est devenue réflexologue en 2014 et a pratiqué cette discipline en Bretagne, à Tournus, puis à Varennes depuis l’an passé.

Elle explique : « l’art de la réflexologie plantaire consiste à stimuler par un toucher spécifique des zones du pied, pour localiser et éliminer les tensions de l’organisme. Cela permet de rétablir l’énergie et l’équilibre du corps qui est alors plus en capacité de se soigner ». En complément, elle propose également des Fleurs de Bach et divers élixirs floraux.

La durée des soins fluctue entre 1h et 1h30. Dans la plupart des cas, deux séances à quinze jours d’intervalle sont nécessaires.

Depuis septembre, la sophrologue Sylvie Marie Cornut, fait partie de l’équipe de ce cabinet.

Pendant trente ans, elle fut infirmière dans un hôpital puis dans un centre de médecine physique. Dans ce cadre, elle constata les bienfaits de la relaxation sur les patients. Comme elle était adepte de la sophrologie, elle entreprit une formation dans cette discipline et dans celui de l’entreprenariat. Elle se mit à son compte en 2017 et elle exerce à Varennes la rentrée.

À l’intérieur ou à l’extérieur, ses séances peuvent être individuelles ou collectives.

Madame Cornut précise que la sophrologie, basée sur la respiration et la relaxation, développe la perception de notre corps, de nos émotions et de nos valeurs. Cette méthode aide à mieux se connaître et à optimiser nos capacités. Elle est adaptée à tous les âges et peut servir dans diverses situations : apaiser le stress avant un examen, résoudre des problèmes de sommeil… Au moins cinq séances sont nécessaires pour que le patient puisse maîtriser les exercices et les pratiquer de manière autonome.

Avec des pratiques douces, Mme Guérin, Mme Ménevaut et Mme Cornut accompagnent et aident les gens à améliorer leur bien-être individuel.

Elles vous accueillent du lundi au samedi sur rendez-vous.

Pour tous renseignements, vous pouvez les contacter :

Danielle Guérin : 06 81 16 72 31

Geneviève Ménevaut : 06 71 97 13 02

Sylvie Marie Cornut : 06 06 54 31 45

P.REGENET