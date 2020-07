Prysmian développe un câble chauffant pour protéger les vignobles du gel

Leader mondial de son secteur, Prysmian Group fournira 35 km de câble chauffant basse tension pour le vignoble de Chablis. Ce câble élève la température de 15°. Il est fabriqué à Paron, dans l'Yonne.

Communiqué de presse

Prysmian Group, leader mondial de l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications, s’est vu attribuer un contrat par une coopérative chablisienne pour le développement d’une solution complète de câbles chauffants permettant la protection des vignes contre le gel, dans le vignoble du Chablis, dans l’Yonne (89).



Les vignes subissent les aléas météorologiques, et notamment, l’impact des températures négatives, de la neige, de la glace, ou encore des gelées du printemps. Pour les protéger et éviter la perte de leur récolte, les vignerons peuvent avoir recours à plusieurs techniques, comme les bougies aux pieds des vignes, l’aspersion ou encore l’hélicoptère : des systèmes particulièrement polluants, onéreux et nécessitant plus de mains d’œuvre.



Aujourd’hui, Prysmian Group change la donne avec SENOWATT®, sa solution de câble chauffant antigel, pouvant être installée à demeure dans le vignoble pour de nombreuses années et sans gêne pour la culture.



Prysmian a fourni pour le vignoble chablisien plus de 35 km de câbles basse tension 500 V SENOWATT®, conforme NFC32-330 et NFC15-100, un câble chauffant à la gaine résistante aux intempéries, aux UV et aux traitements chimiques. Fixé tout au long du fil de palissage, le câble est relié grâce à un système de connectique à une armoire étanche de distribution.



Le système est enclenché lorsque les températures chutent (efficace jusqu’à -10°C) et maintient à la surface du câble une élévation de température constante et homogène située entre 15°C et 20°C.



Cette technologie de câble chauffant est une solution innovante, fiable, économique et écologique pour protéger les vignes.



Son installation très simple et rapide peut être réalisée directement par les vignerons et ne nécessite aucune maintenance. En effet, les grandes longueurs de câbles (environ 1km), d’une puissance de 120 à 140 kW / ha, qui s’adaptent parfaitement à la forme des parcelles, et la liaison en boucle sans connectique facilitent considérablement l’installation en un temps réduit.



Les équipes R&D de Prysmian ont développé ce câble pour répondre parfaitement aux attentes des vignerons et en accord avec les prérogatives du Groupe concernant la réduction de l’impact environnemental.



« Nous sommes fiers de contribuer au développement d’une solution innovante, durable et respectueuse de la nature et de l’environnement. Ce projet illustre notre ambition d’aller toujours plus loin pour répondre aux défis techniques posés par nos clients », a conclu M. Fabien Queffelec, Directeur Industrie & Spécialités Prysmian Group France.



Les câbles sont fabriqués dans l’Yonne (89) sur le site industriel Prysmian Group de Paron, qui se démarque pour son excellente offre de câbles basse tension, spéciaux et industriels dans le monde entier.



Prysmian Group en France

En France, le Groupe Prysmian emploie environ 2 900 personnes dans 10 usines. En 2018, le chiffre d’affaires total de l’entreprise a dépassé les 1,234 milliards d’euros. L’entreprise est bien implantée dans le secteur de l’énergie et des télécommunications, notamment en ce qui concerne les produits à valeur ajoutée élevée. Outre ses récents projets éoliens offshore, Prysmian est également impliqué dans la fourniture de réseaux d’énergie électriques plus fiables et plus durables, comme en témoigne la réalisation des interconnexions électriques France-Espagne, Italie-France et France-Royaume-Uni (IFA2).



Prysmian Group

Prysmian Group est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications. Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech et offre la plus large gamme de produits, de services, de technologies et d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles sous-marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux applications de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice des valeurs FTSE MIB.