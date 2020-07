Le Dr Patrick Prieux prend sa retraite

Au terme de 38 années ( … et 4 jours!), Patrick Prieux, chirurgien-dentiste de la place du Marché à Châtenoy-le-Royal prend la route du Sud pour sa retraite. Outre le médecin reconnu, c’est un homme engagé dans la vie communautaire, il s’en va sur un autre chemin.

A première vue, une personne prenant sa retraite peut sembler une banalité de nos jours, mais s’agissant du Docteur Patrick Prieux la décision qu’il prend ne laisse pas sans émotion, son entourage proche et dans la sphère communautaire de Châtenoy-le-Royal.

En effet outre l’aspect médical que peut représenter une présence locale de 38 années ( « et 4 jours tient-il » à préciser) et ce au service de ses patients dont il soulignera, dans son discours, tout l’intérêt qu’il a porté dans le respect du serment d’Hippocrate, dont il reprendra cet alinéa : « Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. ». Cet engagement humanitaire, c’est à dire au service de l’Homme reflète bien l’état d’esprit du personnage.

Médecin, Chirurgien dentiste dans sa spécialité, Patrick Prieux a été celui qui a tout entendu de sa patientèle ( petits et grands) mais pour qui il a été de bons conseils en se mettant à la portée de chacun.

C’est donc avec une certaine émotion qu’il a rapidement parcouru ses 38 années lors de son discours, saluant au passage ses patients bien évidemment, mais aussi son équipe d’assistantes et secrétaire qui ont été à ses cotés pour que tout se passe au mieux.

Il saluera aussi quelques amis qui ont été à ses cotés dans les bons comme les moins bons passages de la vie pour que cette Amitié puisse aussi être parfois de la Fraternité.

Le Médecin qui a « baroudé » quelque peu à travers le monde à une époque, a su être aussi un homme engagé dans la vie de sa commune d’adoption, lui qui sortait de la Faculté de Médecine de Reims. Une commune de Châtenoy-le-Royal dont il sera un pilier associatif que ce soit pour du théâtre ou du chant chorale; voir à l’initiative d’une association humanitaire en direction de la Roumanie ou encore ardent créateur et promoteur de la culture espagnole au travers d’un jumelage, cette Espagne dont il fait sa seconde patrie. Ou encore en se mettant au service des autres au sein d’un club Lions.

Conseiller municipal dans l’équipe de Marie Mercier en 2001, il saluera également tous les maires précédents avec lesquels il a pu oeuvrer, et revenant sur la liste du nouveau maire, Vincent Bergeret, élu le 15 mars et présent pour ce départ à la retraite.

Difficile de tout raconter, surtout en étant l’Ami que je suis au regard de Patrick. Ce que je ressens, comme d’autres d’ailleurs, ce départ à la retraite marque aussi son départ de la commune, en direction du Sud du coté de Saint Raphaël, accompagné de sa compagne Brigitte. Un éloignement, on le sait, veut dire espacement des rencontres, des instants de partage surtout ceux ou l’échange d’idées a permis de refaire le monde certes, mais aussi d’apprendre de l’un et de l’autre, surtout nous deux qui sommes des fils unique de surcroît, d’ou cette Fraternité pour compléter l’Amitié.

Une page se tourne sur la place du Marché, sans pour cela laisser un cabinet dentaire fermé car un possible repreneur serait envisagé. Mais aussi une page de la vie de Châtenoy-le-Royal qui va aller s’implanter ( si ce n’est déjà fait) dans les Alpes-Maritimes. Connaissant l’homme nous ne serons pas surpris de le voir s’engager dans la vie de la Cité, cela pourrait assurer une seconde jeunesse dans sa nouvelle vie … de retraité.

Et comme pour copier Patrick Prieux qui a conclu son discours par un poème à sa façon et dans des rimes très recherchées, je me permets de reprendre les paroles d’une chanson de Tonton David :

« Les chemins ou tu ris

sont les mêmes que ceux ou tu pleures

La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur

Te souviens-tu des amis que tu as eus ?

Chacun sa route

Chacun son chemin

Chacun son rêve

Chacun son destin

Passe le message à ton voisin … »

JC Reynaud