Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, salue les victoires à Autun et à Chagny

Communiqué :

Pour Autun, je veux saluer la forte participation des Autunoises et Autunois et le résultat très nette en faveur de la liste de Vincent Chauvet à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. J'ai été plus de 16 ans Maire d'Autun et je suis heureux de ce passage de relais, de cette transmission réussie. Ce ne fut pas toujours le cas dans l'Histoire récente de notre Ville. C'est un motif de satisfaction.

A Chagny, la encore, nette victoire avec plus de 180 voix d'avance de Sebastien Laurent et de son équipe que je salue, et qui conduiront aux destinées de cette Ville importante de la circonscription à la suite de Michel Picard qui a accompli un remarquable travail pendant plusieurs décennies.

A tous les collègues élus ou réélus à l'occasion de ces élections municipales 2020, j'adresse mes félicitations et des voeux d'un mandat riche et utile pour leur commune et leurs concitoyens, dans un contexte que nous connaissons difficile. Bonne réussite a tous et a chacun, au service de nos territoires et de leurs habitants.

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire