14 juillet - Annulation des festivités à Gergy

Communiqué de la mairie

« Après analyse des conditions sanitaires nécessaires pour l’organisation en sécurité des festivités du 14 juillet, la municipalité de Gergy confirme que le traditionnel défilé, les manèges, le quartaut républicain et le feu d’artifice ne pourront avoir lieu cette année. La santé des Gergotines et Gergotins est une priorité, elle prévaut malgré notre désir de célébrer avec tous la Fête Nationale.

Nous aurons plaisir à tous vous retrouver dans des circonstances permettant de respecter les gestes barrières, dès que possible. »