Informations à l'attention des riverains du Rempart Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône

Des perturbations sont à prévoir, au niveau du Rempart Saint-Pierre et de la Rue Saint-Alexandre, durant les mois de juillet et août.

Communiqué ville de Chalon

Afin de permettre la pose et la dépose de matériel à l'aide d'une grue de levage au droit du 17 Rempart Saint-Pierre, la circulation sera réglementée les vendredis 10 juillet et 21 août, entre 7 heures 30 et 17 heures, de la façon suivante :



— Circulation interdite Rempart Saint-Pierre, depuis la Rue Émiland Gauthey au croisement de la Rue des Places.

— Circulation interdite Rue Saint-Alexandre, depuis la Rue Émiland Gauthey et le Rempart Saint-Pierre.



Une déviation sera mise en place : Rempart Saint-Pierre, Rue Émiland Gauthey, Place Carré, Rue des Places, Rempart Saint-Pierre ou Rue Émiland Gauthey, Boulevard de la République (uniquement sur la voie de droite).



Le stationnement sera, par ailleurs, interdit du jeudi 9 juillet, à 19 heures, au vendredi 10 juillet, à 17 heures, ainsi que du jeudi 20 août 17 heures au vendredi 21 août, 17 heures :



— Rue Saint-Alexandre sur 3 emplacements entre la Rue Émiland Gauthey et le Rempart Saint-Pierre.

— Rempart Saint-Pierre, du Square des Anciens Combattants d'Extrême-Orient, au Numéro 15, de part et d'autre.



La municipalité de Chalon-sur-Saône remercie riverains et usagers pour leur compréhension.