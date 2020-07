Blancheur retrouvée pour la Vierge des hauteurs de Mercurey

Sauvegarde du Patrimoine et Lions club - Mercurey côte chalonnaise

Depuis des générations, la statue de la Vierge Marie de Mercurey veille sur le village depuis la colline de Bussière.

Point de repère incontournable, cette statue avait été rénovée il y a dix ans et depuis, avait quelque peu souffert des pluies et de l’ensoleillement.

Quelques personnes du Lions étant adhérentes de l’association Sauvegarde, dont le président de 2020 et son épouse, c’est en toute amitié qu’ils avaient promis l’an dernier de financer et de contribuer à la rénovation du site de la Vierge Marie.

En effet, l’objectif du Lions Club étant de servir sa communauté, il était normal de réunir ses forces avec l’association Sauvegarde pour cette rénovation à l’occasion du 150ème anniversaire du site.

Une promesse est une promesse.

Tôt le matin, voilà nos peintres partis à l’assaut de la colline de Bussière. Parité numérique oblige : six Lions, six Sauvegarde, c’est dans une ambiance léonienne que se sont affairé les brosses et les pinceaux. Résultat, la statue a retrouvé sa blancheur virginale. Le lieu, débroussaillé, nettoyé, se trouve prêt pour la commémoration des 150 ans prévue le 15 août.

J.Menand & M.Reynolds