Au moins deux semaines de plein soleil en Saône et Loire... et pas une goutte de pluie !

Les températures resteront supportables cette semaine mais ça va grimper !

Météo France nous annonce du beau et du chaud en perspective sur la Saône et Loire. On ne devrait guère apercevoir une goutte de pluie sur les 15 prochains jours sauf passage d'un orage inattendu. Reste que cette semaine, les températures stagneront autour des 24°c pour grimper au fil des jours et notamment à partir de la fin de la semaine. La semaine prochaine, les températures atteindront facilement les 34°c sur le département. L'été est bel et bien là !