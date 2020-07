Programme d’investissements d’avenir : l’Université Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour mettre en place un institut international

Dans le cadre du troisième Programme d’investissements d’avenir, l’Université Bourgogne- Franche-Comté a été sélectionnée pour mettre en place le projet UBFC International Graduate Institute - « UBFC-Integrate ». Doté d’un financement de 14,4 millions d’euros, ce projet installera à terme en Bourgogne-Franche-Comté un institut international qui favorisera la formation par la recherche de très haut niveau, intégrant le master et le doctorat.

« La création de cette institution internationale représente une vitrine exceptionnelle pour notre territoire et une nouvelle pierre dans la structuration du site universitaire régional Bourgogne-Franche-Comté pour les dix années à venir. La Région se félicite de cette reconnaissance qui vient récompenser le travail commun au sein de l’Université fédérale UBFC entre les différents établissements et organismes de recherche. Cet outil permettra de renforcer notre capacité à soutenir l’innovation industrielle et l’entrepreneuriat par la recherche », a commenté la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay.

Trois écoles thématiques, de type Graduate Schools à la française, s’articuleront autour des trois axes structurants de l’UBFC :

- Les matériaux avancés, les ondes et les systèmes intelligents (Graduate School EIPHI) ;

- Territoires, environnement, aliments (Graduate School TRANSBIO) ;

- Soins individualisés et intégrés (Graduate School INTHERAPI).