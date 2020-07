Vigilance accrue sur les prairies calcicoles de la Côte Chalonnaise !

Naturellement sèches, ces prairies de la Côte Chalonnaise le sont encore plus en ce mois de juillet.

Amis promeneurs et autres, la prudence est véritablement de mise en ce temps estival ! Pas une journée ne passe sans que les sapeurs pompiers n'interviennent pour des feux de broussailles en Saône et Loire. Pas plus tard que ce dimanche, ce sont deux nouvelles interventions sur l'Autunois qui ont eu lieu. En se promemant sur ces secteurs, il suffit de constater en quelques secondes l'importance de la sécheresse qui sévit et de son impact sur la végétation. Pas la peine de dire que pétards et autres feux d'artifice sont strictement interdits sur tout ce secteur comme le reste du département, conformément à l'arrêté préfectoral pris vendredi dernier.