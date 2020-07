Collecte de sang à Chatenoy-le-Royal, lundi 20 juillet 2020 en après-midi

L’EFS et l’Amicale du Don du Sang bénévole s’organisent pour proposer aux habitants de Chatenoy-le-Royal et ses environs une collecte sur rendez-vous, à la salle des fêtes.

Le don de sang est essentiel et vital à la santé publique et aux soins de nombreux malades. L’EFS et l’association pour le don de sang bénévole de Châtenoy-le-Royal, chère à la Présidente Christiane Tremoy mobilisent le plus possible afin de répondre aux besoins des malades, un quotidien nécessaire et obligatoire pour répondre l’activité hospitalière et rester mobiliser surtout quand s’ouvre cette période de vacances et de grande circulation sur les routes avec les risques que cela peut comporter

Réservez vite votre créneau sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour donner votre sang le lundi 20 juillet 2020 de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel ! Sachant que les donneurs spontanés seront aussi admis

Comment se passe une collecte sur RDV ?

Le nombre de rendez-vous proposés est adapté :

à la capacité d’accueil des donneurs dans les meilleures conditions de sécurité : distanciation, gestes barrières, hygiène et désinfection …,

au nombre de poches de sang nécessaires pour permettre d’assurer les besoins quotidiens des malades

Il est possible de venir spontanément même si tous les rendez-vous sont pourvus. En effet, certains pourraient ne pas être honorés ou quelques donneurs contre-indiqués au don, libérant ainsi des créneaux.

Néanmoins, sans rendez-vous, l’EFS et l’association locale ne pourront garantir votre prise en charge, mais vous proposeront de compléter une promesse de don. Vous serez ainsi averti par mail ou sms de la prochaine collecte près de chez vous.

Ce geste du don du sang vous concerne par civisme, au regard des autres, de ceux qui en ont un grand besoin pour vivre, voir survivre. Un geste qui sauve de toute évidence des vies, mais qui peut aussi vous toucher un jour, nul n’est à l’abri d’un tel besoin vital. Alors donnez maintenant !

JC Reynaud