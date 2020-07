"La circulation ne s’améliore pas à Chalon. Pire, depuis les travaux sur le pont de Bourgogne, les bouchons s’accumulent, les voies sont saturées de véhicules en permanence"

Un réseau de bus de qualité, avec une fréquence et des horaires étendus sur la journée, adaptés aux horaires de travail et aux horaires des trains.

Organiser l’intermodalité des transports urbains et péri-urbains : un système de navettes à partir de parkings relais en direction de la ville centre et de la gare,

La réhabilitation de gares et de lignes de chemin de fer, notamment la ligne Saint Marcel – Allerey, qui a le mérite de desservir de nombreux villages, la ville centre et Saôneor. Ce projet est viable aujourd’hui, puisqu’il n’est plus nécessaire d’électrifier avec les locomotives à hydrogène. Il est dommage de constater que ce projet dort depuis des années à Chalon comme au Grand Chalon. Nous avons besoin d’un tram-train sur cette voie, pour décharger les routes et faciliter le déplacement de

toutes et tous.