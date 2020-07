Les salariés d'Amcor Flexibles Capsules en grève pour une prime COVID-19 décente

Le syndicat CGT Amcor Capsules a lancé un appel à la grève. Un rassemblement était prévu aujourd'hui à l'entrée du site Chalonnais du spécialiste de la conception et fabrication de capsules, Rue Paul Sabatier. En cause, un désaccord avec la direction sur la prime exceptionnelle COVID-19 et la non-reconnaissance des salariés. Plus de détails avec Info Chalon.