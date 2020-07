D’abord reprogrammée en septembre, l’Étape du Tour est finalement annulée

« Devant les difficultés pour beaucoup de participants de se rendre disponibles à cette date, et notamment ceux, nombreux, devant venir de plusieurs pays à travers le monde, il a donc été décidé de donner rendez-vous à tous les inscrits en 2021 pour l’Étape du Tour de France qui se déroulera sur le parcours tant attendu prévu en 2020 », précisent les organisateurs dans un communiqué.

