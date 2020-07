Le centre de loisirs de l’Arc en Ciel reste actif malgré le Covid 19

Un été 2020 particulier donc une attention toute particulière pour les vacances des enfants du centre de loisirs

Le centre de loisirs de l’Arc en ciel, ouvert du 6 juillet au 21 août, reste une bonne solution intermédiaire pour les enfants durant la période estivale.

Comme chaque été, et ce malgré les conditions particulières que nous vivons, le centre de loisirs a proposé depuis le début juillet des activités aux enfants de 3 à 11 ans. En présence de Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot conseillères adjointes à la mairie de Châtenoy le Royal, Alexandra Bourgogne, responsable du service centre de loisirs au CCAS, expliquent les difficultés rencontrées cette année.

En préambule Alexandra Bourgogne a précisé :

« La première difficulté fut de rencontrer les jeunes pour les informer qe ce soit pour le Centre de Loisirs comme pour l’ERJ. La distribution de plaquettes habituellement prévue dans les cours de récréation des établissements scolaires n’a pas pu se faire, le confinement était passé par là. Tous les animateurs ont fourni un gros travail pour aller à leur rencontre que ce soit directement ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

Mettre en place les mesures sanitaires et de distanciations, à partir du dernier protocole, a demandé une réelle réorganisation pour l’accueil des enfants et des jeunes. »

Puis d’indiquer quelques raisons à cette mise en place :

« En effet c’est après pas moins de 4 protocoles sanitaires différents, envoyés par les instances gouvernementales et une bonne évaluation des risques que le Centre de loisirs a pu ouvrir ses portes dans de bonnes conditions pour la période estivale.

Désormais l’accueil se fait à l’extérieur des locaux. Les bâtiments sont régulièrement désinfectés. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des salles pour les enfants à partir de 11 ans, les animateurs, les intervenants extérieurs et l’ensemble du personnel de la structure sociale. Une vigilance toute particulière est observée pour le respect des gestes barrières et surtout auprès des petits pour le lavage des mains. »

187 enfants au Centre de loisirs

Pour les 187 enfants de 3 à 11ans du Centre de loisirs la priorité a été donnée aux activités intramuros et de proximité. En effet pour éviter tous risques sanitaires il n’a pas été possible d’organiser des déplacements en grand nombre par bus. De même, faire appel aux bénévoles extérieurs (souvent des retraités) n’a pas non plus été possible.

Grâce à la bonne équipe pédagogique et aux infrastructures de qualité de la ville de Châtenoy-le-Royal, les enfants peuvent profiter de la bibliothèque où sont organisés des ateliers deux fois par semaine, de l’étang Chaumont, de la salle de fêtes pour des séances ciné.

Les très bonnes conditions climatiques permettent aux moins de 6 ans de profiter de l’extérieur et des pataugeoires qui ont été installées à l’Arc en Ciel, pour les plus grands quel bonheur de pouvoir profiter des jeux d’eau. Des courses en tricycle sont organisées dans les allées ombragées En plus certains partenaires locaux comme le centre équestre Le Manège de la Ruilerie de Dracy -le-Fort ou la ferme pédagogique de Sagy, pour ne citer qu’eux, permettent aux enfants de faire d’autres activités et découvertes.

Les activités créatives, les déguisements, les jeux en salles sont une autre façon pour ces enfants de s’épanouir et de leur apporter plein de joie.

Il ne faut pas oublier la restauration qui est assurée le midi pour les moins de 11 ans.

Afin de permettre aux plus grands (8/10 ans) de se préparer au passage à l’ERJ chez les 11/17 ans, une passerelle sous forme d’activité multimédia, encadrée par un animateur leur est proposée.

C. Cléaux