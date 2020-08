Les travaux de rénovation continuent du côté de la Rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône

Informations importantes à l'attention des riverains du quartier de la Citadelle. Les travaux de rénovation de la Rue de la Citadelle vont s'achever par la pose de pavés en résine au droit de chacun de ses carrefours. Plus de détails avec Info Chalon.

En ce début de mois d'août, les travaux de rénovation de la Rue de la Citadelle continuent. Ils vont s'achever par la pose de pavés en résine au droit de chacun de ses carrefours. Pour que ces travaux puissent s'effectuer en toute sécurité, des mesures de restriction de la circulation et du stationnement doivent être prises.



Ainsi, dès demain, lundi 3 août, et ce jusqu'au mercredi 5 août, la circulation sera interdite dans la Rue de la Citadelle, entre la Place de l'Obélisque et la Rue d'Autun, sur la Place de l'Obélisque, entre le Boulevard de la République et la Rue de la Citadelle, et dans la Rue Gauthey, dans le sens du Boulevard de la République à la Rue d'Autun.



Il sera procédé à la mise en impasse de la Rue d'Autun, entre la Rue du Docteur Mauchamp et la Rue de la Citadelle, entre la Rue des Places et la Rue d'Autun.



Le stationnement sera interdit sur l'ensemble des stationnements attenant au croisement de la Rue de la Citadelle et de la Rue d'Autun.



La circulation sera également interdite, du 5 au 7 août, sur la Rue de la Citadelle, entre la Rue d'Autun et la Rue des Places, elle-même fermée à la circulation, entre la Rue des Places et la Rue d'Autun.



La Rue d'Autun et la la Rue de la Citadelle seront mises en impasse, toujours du 5 au 7 août, entre la Rue du Docteur Mauchamp et la Rue de la Citadelle, pour la première, et entre la Rue des Places et la Rue d'Autun.



Le stationnement sera interdit également sur l'ensemble des stationnements attenant au croisement de la Rue de la Citadelle et de la Rue des Places.



Du 10 au 12 août, la circulation sera interdite sur la Rue d'Autun, entre la Rue des Places et la Rue Saint-Alexandre, et la Rue Saint-Alexandre, entre la Rue Gauthey et la Rue de la Citadelle.



Il sera procédé, toujours du 10 au 12 août, à la mise en impasse de la Rue Saint-Alexandre, entre la Rue du Docteur Mauchamp et la Rue de la Citadelle, entre l'Avenue de Paris et la Rue Saint-Alexandre.



Le stationnement sera interdit sur l'ensemble des stationnements attenant au croisement de la Rue de la Citadelle et de la Rue Saint-Alexandre, durant cette même période (du 10 au 12 août).



Reste à savoir qu'en cas de contraintes climatiques ou techniques, ces mesures pourraient être reconduites et ce jusqu'à la réalisation complète des travaux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati