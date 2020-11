4e tour de Coupe de France : FC Chalon 0 – FC Louhans 3, une victoire qui ne souffre d’aucune contestation

Résumé et photoreportage info-chalon.com

Le F.C Chalon recevait ce samedi soir à 17 heures sur son terrain emblématique « Jean Pierre Adams » la très belle équipe du FC Louhans qui évolue deux division au-dessus des chalonnais en National 2. Alors pour les azur et or, il n’y avait pas à tergiverser quand on sait que sur un seul match tout peut arriver et qu’un exploit peut faire évoluer un groupe dans la confiance. Chalon d’ailleurs qui après un début de championnat poussif avec une défaite à domicile contre Cosne-sur-Loire a bien redressé la barre en battant Quetigny en Coupe de France et en allant faire match nul à l’AJ Auxerre C. Côté louhannais, si le début de championnat était plus compliqué avec un nul contre la réserve de l’OL à domicile et une défaite à Fréjus, il n’en restait pas moins qu’ils étaient les favoris de cette confrontation. Chalon, outsider, devait résister des plus belles façons afin de séduire son public et éviter de prendre une correction à la maison ! Que s’est-il réellement passé ?

Résumé de la rencontre

Temps : Nuageux Terrain : Pelouse Conditions : Vent Sud/Nord 80Km/h

Affluence : 700 personnes

Carton jaune pour FC Chalon : Dosso (30’), Sogorb A (36’), Sangaré 46’, Papillon (55’), Uyanik (60’), Parraud (70’)

Carton jaune pour FC Louhans : Magnora (22’)

Changements pour le FC Chalon : Bouhrou par Sangaré (24’), Dosso par Sogorb A (35’), Kibouka par Moussa (54’)

Changements pour le FC Louhans : Magnora par Gaye-Pape (58’), Cissé par Jean Gaby (70’), Diagne-Matar par Etoughe (70’).

Bon arbitrage de monsieur Guillaume Lambert-Coucot assisté de messieurs Sébastien Fevre et Anthony Goncalves

Délégué du match : Pascal Hinderchiette

On voulait un match de ‘Coupe’ avec du rythme et de l’engagement ? Sauf qu’un autre facteur s’est invité : Le vent qui par ses rafales a faussé certaines actions. Néanmoins, les louhannais ne se sont pas occupés des conditions climatiques pour imposer un jeu efficace technique et de qualité. C’est simple sur la première mi-temps, les chalonnais n’ont pas une seule fois accédé aux 18 mètres bressans. Les louhannais, eux, ont été dominateurs et sans un grand Raphanel dans les but chalonnais le score aurait pu être aggravé lourdement. Néanmoins, côté chalonnais, si l’équipe est très jeune, elle a lutté avec ses armes et démontré à quelques reprises de bonnes choses. Un fait marquant aussi côté chalonnais, la sortie sur blessure de Bourhou le N° 9 (26’) qui jusque là avait réussi à tirer son épingle du jeu. Désormais les hommes de Samuel Belorgey doivent oublier cette défaite et se ré-concentrer sur le championnat.

Résumé de la première mi-temps :

Les 13 premières minutes sont brouillonnes de part et d’autre mais il faut dire que les conditions avec un vent fort ne sont pas réunies pour faire un football de qualité. Néanmoins, ce sont les louhannais qui vont s’illustrer les premiers par leur capitaine Larose qui sur un débordement côté droit va repiquer au centre et des 20 mètres va décocher une frappe en direction de la lucarne, ballon qui sera détourné au prix d’une belle parade en corner par Raphanel (14’). Sur le corner tiré par Cissé, le ballon arrivera au 2ème poteau sur Pires complètement esseulé face au but, mais son tir verra le ballon côtoyer le ciel (15’). Alors que tous les acteurs balbutient leur football, c’est sur un contre anodin en défense chalonnaise et sur une multitude de cafouillages, que le ballon va revenir dans les pieds de Diagne-Matar aux six mètres qui du pointu va crucifier Raphanel (FC Chalon 0 – FC Louhans 1, 32’). C’est ce diable de Larose qui va encore s’illustrer en éliminant un chalonnais plein centre pour servir côté gauche Diagne-Matar dont la frappe qui partait en pleine lucarne voit le ballon être détourné en corner par Raphanel d’un belle parade (43’). Corner tiré une nouvelle fois par Cissé au 2ème poteau sur la tête de Pires qui place une nouvelle fois le ballon à côté des buts chalonnais alors qu’il était seul face au but (44’).L’arbitre qui sifflera la pause sur le score de 1 à 0 en faveur du FC Louhans

Résumé de la seconde mi-temps :

Alors que les louhannais jouent contre le vent en 2ème mi-temps, leur domination est palpable et Louhans est tout prêt de doubler la marque quand sur un centre venant de la gauche de Magnora, Cissé aux six mètres reprend de la tête, ballon qui passera à ras le poteau droit de Raphanel complètement battu (46’). Louhans accélère le rythme par l’inévitable Larose qui au prix d’un exploit personnel se défait de toute l’arrière garde chalonnaise pour délivrer un centre que ne peuvent reprendre Cissé et Roussey seuls faces à Raphanel (47’). C’est ensuite Diagne-Matar qui reçoit le ballon côté gauche et qui repique au centre pour une frappe rentrante côté opposé trompe Raphanel (FC Chalon 0 – FC Louhans 2, 48’). C’est à nouveau Cissé sur son aile gauche qui s’illustre en se débarrassant de son adversaire pour une frappe sèche à mi-hauteur dont la ballon est une nouvelle fois détourné par Raphanel (50’). Une nouvelle fois, c’est le duo Larose en relais avec Cissé qui verra le tir de ce dernier est stoppé par Raphanel (53’). Chalon a laissé passer l’orage et va réagir par Uyanik qui après avoir récupéré le ballon aux abords des 20 mètres louhannais ne se pose pas de question et dont la frappe voit le ballon passer à quelques centimètres de la lucarne du portier louhannais Garcia complètement battu (57’). Chalon qui est tout prêt d’égaliser quand sur un coup franc excentré côté droit, le centre délivré par Uyanik trouve la tête de papillon qui voit le ballon être repoussé par le goal visiteur d’une belle parade alors que le cuir prenait le chemin de la lucarne gauche(59’). Suite à cette petite domination stérile chalonnaise, ce sont les louhannais qui vont en profiter pour placer une troisième banderille suite à un contre rondement mené par Larose qui se défait de trois joueurs chalonnais pour déborder côté droit, fixer Raphanel et servir un caviar pour Diagne-Matar qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (FC Chalon 0 - FC Louhans 3, 65’). Chalon qui aurait pu réduire la marque rapidement suite à une série de contre dans la défense louhannaise, ballon qui revient dans les pieds de Sangaré aux six mètres seul face à Garcia mais voit sa frappe détournée par le gardien visiteur. C’est une nouvelle fois le chalonnais Uyanik qui va se montrer dangereux sur coup- franc dont le ballon tiré à ras de terre rase le poteau droit de Garcia (74’). Une nouvelle fois le capitaine louhannais Larose va mettre à mal la défense chalonnaise mais il viendra buter sur Raphanel bien placé (76’). Larose accélère une nouvelle fois sur son aile droite et qui sert Roussey dont la frappe est contrée par Raphanel (80’). Nouvelle action louhannaise avec Etoughe côté gauche qui reçoit le ballon pour repiquer au centre et des 20 mètres décoche une frappe dont le ballon est repoussé par Raphanel (81’). Action chalonnaise cette fois avec un ballon récupéré par De Chanterac dont la frappe en cloche des 20 mètres lobe Garcia mais vient frapper le poteau extérieur droit du portier louhannais avant de sortir du jeu (81’). Larose qui une nouvelle fois déborde sur son côté droit pour un centre tendu en direction de Roussey et Etoughe qui ne trouve pas preneur (87’). L’arbitre qui sifflera la fin du match sur lme score sans appel de 3 à 0 en faveur des louhannais

Côté journalistique, on a aimé :

Côté chalonnais : Raphanel dans les buts et Papillon en défense centrale qui ont été à la hauteur de l’événement. La bonne rentrée de Moussa, la combativité de De Chanterac et la pertinence d’Uyanik.

Côté Louhannais: Toute l’équipe est à féliciter avec mention spéciale pour Antoine Larose, le dynamiteur des défenses !

J.P.B