Journée Nationale des Aidants - Représentation théâtrale « Paroles d’Aidants »

Mardi 6 octobre 2020 à 14h45 à Saint-Désert

A l’occasion de la Journée Nationale des aidants, le Grand Chalon, par le biais du Contrat Local de Santé, réalise chaque année un « Guide des ressources » qui permet de donner une visibilité des ressources au niveau local et en parallèle le service développe des missions de développement d’actions pérennes de soutien à destination des aidants.

Dans ce cadre, la Direction des solidarités et de la santé vous invite à assister à une représentation théâtrale « Paroles d’aidants », mise en scène par Anne Prost Cossio, avec le concours actif d’aidants

Mardi 6 octobre 2020 à 14h45, salle des Rocheriaux à Saint Désert

En présence de Daniel Christel, Maire de Saint-Désert et d’Alain Gaudray, Vice-Président du Grand Chalon en charge de la Santé.

Les aidants sont plus de 11 millions en France et sont depuis toujours la clé de voûte de l’accompagnement de la perte d’autonomie, qu’elle soit liée à l’âge, la maladie ou le handicap. Ces dernières années, on distingue une nette prise de conscience de la société sur l’existence des aidants et sur la reconnaissance du rôle qu’ils exercent afin de préserver leur santé et anticiper les bouleversements démographiques de l’avancée en âge de la population.

Il est important de leur donner une visibilité lors de cette journée du 6 octobre qui leur est consacrée.