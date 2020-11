La Jeune Chambre Economique (JCI) de Chalon sur Saône organise le Forma'Tour Challenge ! Formation ouverte aux jeunes de la Mission Locale du Chalonnais et de L’EPIDE !

Dès ce samedi 10 octobre aura lieu la première étape chalonnaise du Forma'Tour Challenge de la Jeune Chambre Économique Française !

Cet évènement a pour vocation de réunir les jeunes de la Mission Locale du Chalonnais et de l’EPIDE pour leur permettre d’acquérir une aisance oratoire afin d’être alaise dans leur futur entretien d’embauche.

Forma’Tour Challenge aura lieu à Chalon sur Saône, à l’Espace Jean Zay, en deux étapes, la première le 10 octobre pour la prise de parole en public et la seconde le 07 novembre pour Joute et Débat.

Une dizaine de jeunes de l’EPIDE et la Mission Locale du Chalonnais vont participer à ces formations. A l’issue de ces deux journées, deux équipes vont être constituées pour chaque entité afin de disputer la finale Bourgogne Franche Comté du Forma’Tour Challenge lors du Congrès Régional des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche Comté du 12 décembre prochain où seront présent 2 autres équipes celle des jeunes de l’école de la deuxième chance de Dijon et celle de la mission locale de Auxerre. Un prix sera remis par un jury de professionnel à l’équipe Gagnante.

Cette formation va permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences au cœur de deux journées uniques avec les formateurs JCEF ! Présentation de projet en réunion, recherche d’un travail ou passer un examen, nous sommes tous amenés à nous exprimer en public, et pour certain c'est une véritable difficulté !

JCE Chalon sur Saône

A propos de la Jeune Chambre Économique Française :

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG reconnue d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement au service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des domaines variés tel que l’emploi des jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire… Ils y développent ainsi des compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités, leur donnant la capacité de devenir les leaders responsables de demain, par l’action et pour l’action. La JCEF est un mouvement apolitique et areligieux, soutenu grâce à des partenaires publics / privés.