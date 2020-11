Encore une belle croissance pour info-chalon.com !

Les chiffres de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias viennent de tomber en ce qui concerne le mois de septembre. Et du côté d'info-chalon.com... le résultat est au rendez-vous !

Les chiffres validés par l'ACPM viennent de tomber et le moins qu'on puisse dire, c'est que la rédaction d'info-chalon.com peut s'en réjouir. Pour le mois de septembre, c'est une croissance à deux chiffres avec quasi + 45 % de connexion d'un mois sur l'autre, mais surtout celui qui retient toute notre attention, celui de + 45 % par rapport au mois de septembre 2019 !

Un chiffre qui est à mettre en corrélation avec le fait qu'un grand nombre de sujets traditionnellement couverts par nos soins ont également disparu de notre agenda, COVID oblige, c'est dire l'ampleur de la croissance enregistrée par votre média de proximité.

La démonstration, une fois encore, plus de 11 ans, après notre lancement, qu'info-chalon.com, correspond à un vrai besoin sur le terrain. Bien évidemment, nous avons conscience que nous ne pouvons être partout, pour des raisons de ressources humaines mais aussi et simplement pour des raisons financières. Produire de l'information a un coût et malgré cela, info-chalon.com, toujours fidèle à son fil rouge initial, reste et restera gratuit.

Cette gratuité repose exclusivement sur le soutien des annonceurs, essentiellement privés, toujours plus nombreux et toujours plus conscients de l'intérêt de communiquer sur info-chalon.com. On reste fidèle à notre leitmotiv, celui d'une information au plus près du terrain, une information qui met en avant notre territoire et ses acteurs ! Allez à très vite sur le terrain ... et on poursuit notre route !

Laurent Guillaumé et toute l'équipe d'info-chalon.com