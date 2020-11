3 questions à Alice Julien-Laferrière

À l’occasion du concert ‘Le Bestiaire d’Orphée ou les effets de la musique sur les animaux’ programmé dimanche par le Conservatoire du Grand Chalon, Alice Julien-Laferrière, violoniste baroque répond aux questions d’info-chalon et nous rappelle qu’il s’agit d’un concert tout public !

Alice Julien-Laferrière, vous êtes violoniste et vous avez conçu le concert 'Le Bestiaire d'Orphée ou les effets de la musique sur les animaux', qu'est-ce-qui vous a donné envie de développer ce thème ?

Il y a quelques années nous avons créé un concert qui évoque différents oiseaux dans une succession de pièces musicales de styles différents (allant du XVIIe au XXe siècle) et c'est toujours un plaisir que de rejouer ce Carnaval des Oiseaux, à la fois profond et enjoué. C'est cette idée que j'ai reprise pour ce programme, avec cette fois-ci le reste des animaux, allant des insectes aux bêtes sauvages en passant par l'évocation des poissons ! La figure d'Orphée qui, dit-on, savait charmer toute la nature, jusqu'aux pierres et rochers insensibles avec son chant, permettait d'ouvrir un dialogue entre notre musique et les animaux auxquels elle s'adressait. Il ne reste à Orphée, malheureux d'avoir perdu Eurydice, que la musique et la nature comme consolation...

À qui s'adresse ce concert ?

La variété des morceaux, le thème des animaux et tous les textes chantés étant en français, cela rend ce concert tout à fait accessible aux enfants : bienvenue aux familles, à tous les publics en âge et en capacité de profiter d'un concert d'une heure !

Vous êtes également la Directrice artistique de l'Ensemble Artifices, pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?

L'Ensemble Artifices réunit des artistes qui varient au gré des programmes et selon les projets. L'un de ses atouts est d'utiliser des thèmes universels au cœur de ses créations, permettant une entrée d'écoute originale pour un ensemble musical : les oiseaux, les animaux, les cloches, la poste, les abeilles et autres sujets historiques ou littéraires sont développés lors de concerts, balades, spectacles pour enfants, éditions, médiation, conférences... s'adaptant aux lieux et aux contextes pour aller à la rencontre des publics. Les activités de l'Ensemble Artifices sont implantées à Sampigny-lès-Maranges, une commune située aux limites du Grand Chalon, et plus exactement à la Turbine, un lieu ouvert vers la création et la réflexion sur le monde qui nous entoure.

Propos recueillis par SBR - Photo transmise par Alice Julien-Laferrière - Crédit photo : Julian Terreaux, Cité de la Voix de Vézelay