Féminines, de la Cie La Part des anges a conquis le public de l’Espace des Arts

Ovation pour cette pièce de théâtre ayant pour thème une sélection de joueuses de football féminine !

Toute une salle debout qui acclame les comédiennes et les comédiens en fin de représentation à plusieurs reprises, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu cela à Chalon-sur-Saône !

C’est pourtant ce qu’à proposé Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts et toute son équipe pour le lancement de la saison in situ avec cette belle pièce de Théâtre de la compagnie ‘La Part des anges’ Féminines.

Il faut dire que l’écriture, la mise en scène réalisées par Pauline Bureau et la scénographie d’Emmanuelle Roy, sont en tout point remarquables ! Mais tout aussi remarquable est l’interprétation des comédiennes et comédiens qui se succèdent sur scène et qui parviennent à plonger les spectateurs dans l’histoire personnelle de ces footballeuses.

Dans cette pièce qui allie tendresse, amour, désespoir, rire, esprit d’équipe… Ce sont surtout toutes les conditions féminines de notre société qui sont abordées : les conditions de travail et rémunérations, les violences faites aux femmes, l’émancipation, la reconnaissance dans un sport masculin (1968 à 1978)…

Chaque histoire plonge les spectateurs dans la réalité de la vie qu’elles traversent avec tendresse, peine et surtout avec beaucoup d’humour. Alors peut importe qu’elles soient devenues Championnes du Monde, aux yeux du public, ce sont des championnes toutes catégories, des héroïnes du quotidien du football féminin.

Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicole, Louise Orry-Diquéro, anthony Rouillier, Catherine Vinatier ont été ovationnés pour cette comédie tonitruante.

La pièce est rejouée ce soir à 20 heures 30 à l’E.D.A, dépêchez-vous de réserver.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B