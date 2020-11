106e Edition du Tastevinage annoncée au Clos Vougeot

Comme lors de chaque édition, les vins les plus représentatifs de la grande Bourgogne viticole seront sélectionnés, parmi une sélection de 488 vins, par un jury de professionnels de la filière, et recevront le sceau du Tastevinage, gage de leur qualité et de leur authenticité.

Le Château du Clos de Vougeot, berceau de la viticulture en Bourgogne, accueillera en ses murs des professionnels de la filière du vin – vignerons, sommeliers, restaurateurs, négociants, acheteurs, journalistes et influenceurs – qui dégusteront les vins présentés de façon anonyme. À l’issue de la dégustation, les jurés sélectionneront les vins les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes.

Afin d’assurer la protection des jurés et de ses équipes, le Château du Clos de Vougeot assure une organisation adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, la dégustation des vins aura lieu dans le Grand Cellier et se déclinera en deux sessions, avec un premier jury le matin et un second l’après- midi, constitués de 35 dégustateurs chacun. Par ailleurs, la distanciation physique sera assurée, chaque dégustateur disposant d’une table individuelle et les mesures sanitaires seront strictement appliquées : port du masque jusqu’à l’arrivée à la table de dégustation, mise à disposition de gel hydroalcoolique, service des vins assuré par du personnel en effectif réduit également (1 personne pour 9 jurés) et équipé de masques.