Répétition ouverte pour Jubilate-Cluny : une bonne leçon de chant.

Les scouts et les colos nous ont appris la meilleure façon de marcher. La meilleure façon de chanter n'est guère plus compliquée...en théorie : c'est de respirer à plein en temps utile et de recommencer...Le chant est une activité très physique, qui engage le corps entier.

Les trois demi-journées de répétition samedi et dimanche dernier ont permis au Chœur Jubilate-Cluny de s'en persuader et de mettre en pratique quelques autres règles primordiales du chant choral, que le chef de chœur, Gabriel Mattei, a déclinées avec humour mais insistance, au fil de cette répétition en partie publique. Une vingtaine de personnes, venues de tout le département assister à une heure de répétition en fin d'après-midi, ont pu en effet bénéficier de cet enseignement et apprécier la manière dont il était mis en pratique lors d'un travail très minutieux sur certains passages des Sept paroles du Christ en croix de César Franck. Assisté de Nathalie Dejaegher, le chef vise le meilleur et ne laisse rien passer.

A ces règles pour bien chanter s'ajoutaient celles contre la Covid 19 : La grande salle des Griottons, mise à disposition par la Mairie de Cluny, a permis de respecter la distanciation qui s'impose lorsqu'on ne reste pas bouche close !

Un verre convivial avec les invités a accompagné une détente salutaire et a permis de répondre aux questions sur le « fonctionnement » de notre association, sur le travail pendant les répétitions et également l'apprentissage personnel ou en petits groupes entre deux répétitions mensuelles.

Ce travail doit aboutir, si tout se passe bien, à une heure musicale en soirée fin mars, au début de la semaine Sainte.

Celles et ceux qui envisagent de nous rejoindre le peuvent encore, et en particulier pour notre prochaine répétition le dimanche 8 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, rendez-vous (probablement) au foyer rural de Cortambert. Notre site web http://club.quomodo.com/jubilatecluny/accueil.html