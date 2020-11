Don du sang: satisfaction après la collecte givrotine d'hier

Hier en fin de matinée, Colette Cavard, Présidente de l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et de ses environs, avait le sourire. Cela faisait en effet plus d'un an qu'une collecte n'avait pas attiré autant de monde à Givry.