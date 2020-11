Assassinat du Professeur d'Histoire-géographie - La réaction de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire

La France est choquée par l’assassinat de l’un de ses professeurs. Mes pensées vont à sa famille, à ses collègues et à ses élèves.



Rien ne saurait tolérer que la liberté d’expression soit remise en question et conduise à une condamnation à mort dans notre pays. Les enseignants sont en première ligne sur la laïcité, ils forment nos enfants à devenir citoyens de la République, leur insufflent l’esprit critique et le respect que l’on doit à chacun. Leur mission contribue à l’exercice de notre démocratie.



Il faut agir avec la plus grande fermeté face aux fanatiques qui voudraient nous imposer leur ordre. Il s’agit là d’un défi majeur qui nécessite que nous soyons unis pour le relever.



--

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal