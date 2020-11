AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse BLANCHOT née HOUILLON

CHALON-SUR-SAÔNE



Roland et Jean-Noël Blanchot, ses fils ;

Fabienne, sa belle-fille ;

Cédric, Sandrine, Aurore, Ludovic, Maxence,

ses petits-enfants et leurs épouses, Amélie,

Estelle et Manon ;

les familles Houillon, Mugnier, Sauteret,

parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse BLANCHOT

née HOUILLON

survenu à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 octobre à quinze heures trente, en l'église Sainte-Thérèse, à Saint-Rémy.

Le port du masque est obligatoire.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son fils

Christian

décédé le 29 août 1962,



et de son mari



Roger

décédé le 15 septembre 1976.



Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire, 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.