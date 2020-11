CORONAVIRUS - Des nouvelles peu rassurantes en Saône et Loire ?

Pour le seul hôpital de Chalon sur Saône, la progression du COVID 19 est à l'origine du déclenchement du Plan Blanc ce mercredi.

D'une semaine à l'autre, l'hôpital de Chalon sur Saône connait une envolée des cas de COVID19. C'est dire que la réalité d'hier n'est en aucun cas celle d'aujourd'hui, et encore moins celle de demain, et surtout que les prévisions les plus alarmistes semblent se confirmer à l'échelle de notre seul territoire.