Deux étudiantes givrotines vont participer au Camel Trophy 2021

Myléva Monin, 24 ans, et Clara Zelenkauskis, 19 ans, seront en effet présentes sur la 24ème édition du plus gros rallye du monde, ouvert aux étudiants.

Sauf mauvaise nouvelle due à la pandémie actuelle, ces deux demi-sœurs givrotines vont pouvoir réaliser l'objectif, qu'elles se sont donné lorsqu'elles se sont rencontrées il y a plus de 10 ans.

A savoir participer à une édition du Camel Trophy, la plus grande course d’orientation, façon Paris-Dakar, exclusivement réservée aux étudiants, âgés de 18 à 28 ans.

Au programme :trois pays traversés en 4L (France, Espagne et Maroc), douze jours en immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara, et une étape marathon de 48 heures en autonomie, avant l'arrivée à Marrakech.

Une belle expérience humaine qui, selon les deux jeunes filles, se déroule « dans un esprit bon enfant et solidaire », et où le classement ne se base pas sur le chronomètre, mais sur le kilométrage parcouru.

Mais ce qui a aussi attiré Myléva et Clara, respectivement étudiantes en Promotion immobilière et en géopolitique, c'est le côté humanitaire du projet.

Il permet en effet à chaque participant de faire preuve de solidarité envers la population marocaine, en lui offrant 10 kilos de dons en nourriture, fournitures scolaires ou matériel médical.

Les deux givrotines ont elles opté pour le matériel médical, qui est le don le moins fréquent.

Si la participation à ce raid promet d'être très enrichissante pour les deux étudiantes, le montage du projet l'est tout autant. Il leur faut en effet trouver 10 000 euros pour financer l'achat de la 4L (trouvée dans La Nièvre), sa remise en état et son équipement, les frais de transport et l'achat du matériel médical.

Elles ont déjà dû créer une association « Les Raids Girls », et ensuite trouver des partenaires. Elles ont à ce jour réussi à en rassembler une dizaine autour du projet, mais elles sont encore à la recherche d'autres donateurs.

Elles vont ensuite organiser des collectes sur le village de Givry, selon des modalités qui restent encore à définir avec la municipalité, qu'elles ont rencontrée hier après-midi.

Enfin, elles ont créé une collecte sur le site leetchi, pour permettre aux personnes sensibilisées par ce projet solidaire de participer à son financement. (https://www.leetchi.com/c/les-raid-girls).

Au niveau calendrier, l'objectif est que la 4L soit prête à la fin de l'année, de manière à ce qu'elle puisse être présentée aux partenaires, lors d'une réception qui sera organisée avant le départ.

