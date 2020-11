Les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté accueillent 848 patients atteints de Covid-19 dont 109 en réanimation.

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Réussir ensemble le confinement



L’aggravation brutale de l’épidémie ces derniers jours, particulièrement dans notre région, a déjà un impact majeur sur notre système hospitalier avec un rythme d’entrées qui augmente tous les jours et s’annonce encore plus fort dans les 15 prochains jours que lors de la première vague. Il était donc indispensable de prendre des mesures de « freinage d’urgence » pour protéger la population, avec la mise en place du confinement qui vise à diminuer considérablement les interactions sociales et à ralentir l’épidémie. La réussite des mesures mises en place suppose que chacun en soit acteur en respectant les règles du confinement et les gestes barrières dans la vie quotidienne.





Les indicateurs de suivi de l’épidémie sont particulièrement alarmants dans notre pays et en particulier dans notre région : la vitesse à laquelle la situation se dégrade a justifié l’instauration d’une mesure de confinement qui doit permettre de ralentir l’épidémie. Le taux d’incidence en Bourgogne-Franche-Comté s’élève désormais à plus de 400 pour 100 000 habitants (600 dans le Jura et en Saône-et-Loire), il a ainsi doublé en 8 jours. De manière préoccupante, le taux d’incidence se situe à un niveau encore plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans, celles-là mêmes qui sont les plus fragiles et susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Parallèlement, on assiste à une augmentation très sensible du taux de positivité des tests, à 20 % aujourd’hui contre 13 % la semaine dernière.





Notre système de santé en tension



Cette situation a un impact majeur sur notre système hospitalier, qui connait un afflux massif de malades avec actuellement près de 100 entrées par jour dont 15 en réanimation. Ce matin, 848 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux de la région, dont 109 en réanimation. Les patients qui entreront à l’hôpital dans les 15 prochains jours sont des personnes déjà contaminées, il faut donc s’attendre à un afflux considérable de malades d’ici la mi-novembre.



L’engagement des établissements de santé est total. Ceux-ci ont mis en place les dispositifs nécessaires pour redéployer les moyens humains en services de médecine et de réanimation et assurer la prise en charge du grand nombre de patients gravement atteints de la Covid-19 amenés à être hospitalisés dans les jours qui viennent : activation des plans blancs, déprogrammation des activités non urgentes ou n’étant pas de nature à provoquer des pertes de chance pour les patients.



Tous les établissements sanitaires sont également appelés à la solidarité pour accueillir des patients transférés depuis des établissements de la région particulièrement en tension. Déjà à ce jour, une trentaine de patients ont été transférés, notamment depuis des établissements du sud du Jura et du sud de la Saône-et-Loire, qui sont les plus fortement touchés.



La mobilisation est forte également du côté des professionnels de santé de ville qui assurent la prise en charge actuellement de la plupart des patients dès leur diagnostic et, le cas échéant, à la sortie de leur hospitalisation.





Tenir ensemble pour vaincre l’épidémie



Dans ces conditions particulièrement préoccupantes, il était devenu indispensable de mettre en place des mesures d’urgence pour limiter drastiquement les interactions sociales et stopper l’épidémie. Pour « tenir ensemble » et pour que les mesures de confinement produisent leurs effets le plus vite possible, il est indispensable que chacun y contribue activement, d’abord en respectant strictement les règles du confinement, ensuite en pratiquant scrupuleusement les gestes barrières dans la vie quotidienne, au travail, dans les magasins, à la sortie des écoles, etc… C’est la meilleure manière de venir en aide aux soignants qui sont engagés à nouveau dans un combat difficile contre l’épidémie.