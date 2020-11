Parce que certains ont toujours du mal à comprendre... les précisions d'info-chalon.com !

info-chalon.com donne la parole à tout le monde, ça ne veut pas dire que notre rédaction cautionne les propos que les uns et les autres prononcent.

Ces derniers jours, les polémiques autour de la décision municipale sur la question de l'autorisation d'ouverture des commerces "non-essentiels" nous oblige encore et encore à donner quelques leçons de compréhension à certains et du coup à formaliser encore un peu plus avec de la couleur et une mise en gras.

Ce n'est pas parce que le contexte s'avère compliqué qu'on peut vous autoriser à nous insulter ou à nous catégoriser d'un côté ou de l'autre selon vos affinités politiques. Soyez-en sûrs, dès lors qu'on a quelque chose, on le dit, et on le dit sans se cacher derrière un éventuel pseudonyme, feutré dans son canapé derrière son écran. Nos prises de positions nous ont valu régulièrement ces dernières années, des commentaires quelque peu enflammés, des menaces et même des actes de vandalisme sur des biens (oui, oui la réalité est bien là !) avec dépôt de plainte en gendarmerie.

Alors lorsque nous publions des tribunes de nos lecteurs, ce n'est en aucun cas une tribune portée par la rédaction mais bien celles de concitoyens désireux d'exprimer leurs coups de gueule (souvent) et leurs coups de coeur. Nous faisons le choix de les publier dans la mesure où elles ne dépassent pas certaines limites liées à la diffamation ou à l'insulte publique.

Dans l'affaire qui nous occupe, info-chalon a donné la parole à tous les acteurs, les commerçants avec la parole donnée au Président de l'association 3C, au maire de Chalon sur Saône par l'intermédiaire de ses communiqués, aux députés de Saône et Loire, aux élus quelqu'ils soient... mais aussi à des lecteurs désireux de s'exprimer. Alors les rageux et autres psychopathes de l'écran, on vous l'a déjà dit... il y a bien d'autres médias qui seront désireux d'accueillir vos humeurs, saluez-les au passage ! Allez on continue en ce qui nous concerne ! Et pour la petite histoire, nous avons donc pris la décision d'insérer en ORANGE, en CLIGNOTANT, en GRAS.... COURRIER DES LECTEURS !

Laurent Guillaumé