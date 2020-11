Un duo de nouvelles infirmières à Mercurey déjà bien sollicité avec le Covid19

Elles ont 24 et 26 ans et viennent de s'installer en tant qu'infirmières libérales. Leur rayon d'action ? Les explications d'info-chalon.com.

Laura et Aline se sont connues dans une vie professionnelle antérieure et chemin faisant, elles ont décidé de se lancer dans l'aventure libérale. Infirmière diplômée à Toulouse pour Laura Llavanera âgée de 26 ans et diplômée à Bourg en Bresse pour Aline Dias, âgée de 24 ans, le duo a ouvert son cabinet situé à Mercurey dans les locaux de l'ancienne auto-école, au 26 Grande Rue, quasi à côté du restaurant Le Mercurey.

Le cabinet est ouvert uniquement sur rendez-vous évidemment compte tenu du contexte sanitaire du moment, mais elles proposent une amplitude horaire 7j/7. Côté patientelle, elles se proposent d'intervenir sur les communes de Mellecey, Mercurey, toute la Vallée des Vaux, Aluze ou encore Charrecey.

Pour tous les soins infirmiers, prises de sang et dernièrement test covid, elles se rendent chez vous en respectant un protocole sanitaire draconien et vous permettent d'obtenir vos résultats dans les plus brefs délais en lien avec un laboratoire chalonnais.

Pour prendre contact avec elles - 06 26 22 68 68

Laurent Guillaumé